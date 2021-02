Paratici: “Partite che vivono nei dettagli, faremo la nostra per arrivare in fondo”

TORINO – La Juventus ha concluso il mese di gennaio dopo un percorso netto, che l’ha vista vincere tutte le partite, compresa la finale di Supercoppa Italiana che ha regalato ad Andrea Pirlo il suo primo trofeo da allenatore, tranne quella di San Siro contro l’Inter, persa per 2-0 in quella che è stata la peggior prestazione bianconera dall’inizio della stagione. Madama ha iniziato il nuovo mese allo stesso modo, vincendo contro i nerazzurri la semifinale di andata della Coppa Italia per 1-2 a San Siro e la partita contro la Roma di campionato, che ha consentito ai bianconeri di superare al terzo posto i giallorossi in classifica. Ora io Milan dista sette punti, con l’Inter a cinque lunghezze, ma con i bianconeri con una partita ancora da recuperare, quella contro il Napoli, rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha disposto la revoca della vittoria a tavolino della Juventus e il conseguente rinvio della partita.

Se gennaio ha visto gli uomini di Andrea Pirlo recuperare punti alle prime classificate, con Milan e Inter che sitano adesso sette e cinque punti, il mercato non ha regalato colpi in entrata per l’immediato, con il Chief Football Officer Fabio Paratici che si è concentrato sugli acquisti per il futuro: in questa ottica è da inserire l’acquisto del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, che almeno fino a fine anno rimarrà sotto la Lanterna, con la possibilità di prolungare in prestito la sua presenza al Genoa. Tutto quindi rimandato a questa estate, quando il mercato bianconero entrerà nel vivo.

Di questo e di altro ha parlato lo stesso Fabio Partici, intervistato a pochi minuti dall’inizio della partita contro l’Inter.

“È sempre il derby d’Italia, è una partita molto sentita, che vale la finale. La affronteremo nel migliore dei modi. Pensare di partire da zero a zero, come ha detto ieri Pirlo, siamo convinti sia l’approccio giusto. Dobbiamo fare la nostra partita, queste sono partite che vivono di dettagli e cercheremo di giocare al meglio per arrivare in fondo alla competizione.”

