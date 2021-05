Paratici: “Il futuro dipende dalla stagione e non da una singola gara”

Il ds ha parlato

La Juventus è attesa tra poco dalla sfida contro l'Inter, decisiva per il proseguo della corsa dei bianconeri ai posti valevoli per la qualificazione alla Champions League il prossimo anno. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì contro il Sassuolo, grazie al gol di Rabiot e ai centesimi in bianconero di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata questa sera a vincere, per non compromettere definitivamente la qualificazione alla prossima Champions, comunque ancora in bilico vista la posizione di classifica. Vittoria sarà quindi la parola d'ordine di questa sera, sia per la classifica che per l'orgoglio, con i nerazzurri che arrivano allo Stadium da campioni d'Italia.

Dal risultato di questa sera e dalla qualificazione alla Champions League passerà anche il mercato della Juventus, che in uscita già si sta muovendo. Imminente è infatti l'accordo con il Gremio per il ritorno di Douglas Costa in Brasile, mentre per altre operazioni si aspetterà la fine della stagione e il posizionamento in classifica. Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio.

SU JUVE-INTER - "Juve Inter è sempre stata una partita sentita e importante al di là del loro scudetto”

FUTURO - “Non dipende da una sola partita. I programmi non si fanno aspettando il risultato di una partita o di due o di tre, si guardano più dinamiche di una stagione. Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori e di conseguenza lo pretendiamo da noi stessi”

SU JUVE-INTER - "Juve Inter è sempre stata una partita sentita e importante al di là del loro scudetto"

FUTURO - "Non dipende da una sola partita. I programmi non si fanno aspettando il risultato di una partita o di due o di tre, si guardano più dinamiche di una stagione. Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori e di conseguenza lo pretendiamo da noi stessi"

SUGLI OBIETTIVI – "Nessuno gioca per perdere nessuna partita, noi vogliamo vincerle tutte. Sarebbe stupido scegliere, siamo concentrati a dare il meglio di noi stessi ogni giorno, che è l'atteggiamento giusto. L'abbiamo fato per 11 anni e lo faremo anche per la prossima settimana".