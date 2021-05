Douglas Costa: su Instagram il brasiliano veste la maglia del Gremio

Il calciatore verso il ritorno in Brasile

La Juventus è attesa dalle ultime due giornate di campionato, che la vedranno in campo oggi contro l'Inter e la prossima settimana contro il Bologna. In mezzo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: queste tre partite diranno molto sul futuro della squadra e sulle mosse di mercato per la prossima stagione, anche se i bianconeri stanno lavorando in uscita.

Del momento della Juventus ha parlato intanto Alvaro Morata: "La cosa più bella per me è la gente che ci lavora. Questo club dà la sensazione di essere in famiglia più che in una squadra di calcio. Tanta gente lavora per noi ed è a disposizione nostra e questo fa la Juve così grande. Nel corso della settimana iniziamo a lavorare in due gruppi diversi, tra chi deve recuperare dalla gara e chi no. I primi giorni si lavora più sulla corsa per essere a disposizione, poi la palestra la facciamo sempre prima della seduta per evitare infortuni. Un po' alla volta, quando ci si avvicina le partite guardiamo i video con lo staff per guardare gli avversari. Poi vengono le partitelle e la parte divertente che piace a tutti noi. Facciamo anche piscina e massaggi per rimetterci a posto dopo le tante botte della partita".