Paratici: “Continuità Napoli seconda solo alla nostra. Vogliamo vincere”

TORINO – Tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo al Maradona di Napoli per la partita contro i partenopei, valevole per l’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affrontano per la prima volta in campionato, e giocando irmatch di ritorno prima di quello d’andata, rinviato dopo la decisione del Collegio di garanzia del CONI che ha revocato la vittoria a tavolino da parte della Juventus e disposto la ridisputa della partita, che ancora non ha una data certa. Le due squadre si sono intanto incontrate in finale di Supercoppa Italiana, dove gli uomini di Andrea Pirlo si sono imposti per 2-0, grazie ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

I bianconeri vorranno oggi continuare la loro striscia di risultati postivi, che gli hanno permesso di guadagnare la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, battuta nella doppia sfida, e il terzo posto in classifica ai danni della Roma, anch’essa sconfitta a Torino e superata. L’Inter ora dista cinque punti, con il Milan primo a sette ma con i bianconeri che hanno una partita da recuperare. Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, ha parlato del match e delle sfide future della squadra a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita.

”Ci siamo guadagnati partita per partita le nostre vittorie, siamo concentrati, c’è un bel clima come è giusto che sia, ma siamo concentrati”.

“Andata o ritorno ci cambia poco, giochiamo quando dobbiamo. La partita di Supercoppa è stata complicata, come tutte le partite contro squadre di grande livello come il Napoli, che ha dato una continuità seconda solo alla nostra. Bisogna fare i complimenti ai giocatori e agli allenatori che si sono susseguiti. Stasera cercheremo di portare a casa il risultato migliore possibile”.