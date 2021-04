Panchina Juve, su Pirlo non solo l’ombra Allegri: altri 3 tecnici pronti

Non solo l'allenatore livornese, sono tanti i nomi che circolano per il post-Pirlo

Dopo la sconfitta inaspettata contro il Benevento e il pareggio nel derby della Mole, la panchina di Andrea Pirlo è sempre più traballante . Ad aiutare il lavoro del tecnico bianconero non sono nemmeno le voci di un sempre più possibile ritorno di Max Allegri . Infatti, l'allenatore livornese pare abbia incontrato il Presidente Agnelli sabato pomeriggio e abbia visto con lui il match tra la Juve e il Torino . Per l'ex centrocampista di Juve e Nazionale, la sfida con il Napoli è di fondamentale importanza, per evitare un esonero che potrebbe compromettere la sua carriera come tecnico.

Tuttavia su Andrea Pirlo non c'è solamente l'ombra di un Max Allegri bis. Infatti la Juventus starebbe valutando la possibilità di affidare la panchina a diversi tecnici. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, seppur il più quotato ed in pole position tra tutti, il nome di Massimiliano Allegri non sarebbe l'unico nei pensieri di Andrea Agnelli che non ha mai nascosto la stima per l'otto volte Campione d'Italia. Secondo le voci di mercato, infatti, il Presidente bianconero starebbe valutando altri 3 allenatori italiani, ovvero Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Gian Piero Gasperini. Tuttavia, se il primo è molto lontano da un accordo con la Vecchia Signora e il secondo è impegnato con la Nazionale Italiana, il più papabile dei tre potrebbe essere proprio Gasperini, che lascerebbe Bergamo solo per la Juventus. Tuttavia in molti girano che sarà Massimiliano Allegri a sedersi all'Allianz Stadium nella prossima stagione.