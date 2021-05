Pagelle Sassuolo-Juventus: eterno Buffon, Dybala in crescita

I voti dell'undici bianconero

La Juventus batte a domicilio il Sassuolo con il risultato di 3-1, grazie ai gol messi a segno da Rabiot, Cristiano Ronaldo e Dybala, tenendo così viva la lotta per un posto in Champions League. Vediamo i voti dell'undici bianconero:

BUFFON 7: a 43 anni è ancora in grado di compiere miracoli. Prima neutralizza il rigore di Berardi, poi risponde presente in almeno altre due occasioni. Incopevole sul gol, guida la difesa con la solita sicurezza.

DE LIGT 5.5: soliti ottimi interventi in chiusura, poco attento in occasione del gol di Raspadori.

BONUCCI 4.5: intervento in netto ritardo in occasione del rigore, inconcepibile per uno con la sua esperienza. Male anche lui in occasione del 2-1 neroverde, quando lascia un colpevole buco alle sue spalle.