Pagelle Napoli-Juventus: Ronaldo non punge, Morata mai pericoloso

TORINO- La Juve cade a Napoli. Gli azzurri, grazie al rigore trasformato da Insigne nel primo tempo, conquistano i tre punti e fermano la rincorsa dei bianconeri alla vetta della classifica. Vediamo i voti di Cristiano Ronaldo e compagni:

SZCZESNY 6: nulla può sul rigore, il tiro di Insigne lo spiazza nettamente. Per il resto non corre mai veri e propri pericoli.

CUADRADO 6: tra i più pericolosi in fase offensiva, soffre qualche volte difensivamente ma è uno degli uomini più importanti in questa Juve. Costretto al cambio dopo 45 minuti. (DAL 45′ ALEX SANDRO 5.5: non si nota mai in fase di spinta).

DE LIGT 6: dalle sue parti non si passa, è una vera e propria sicurezza. Contiene bene Osimhen.

CHIELLINI 5.5: sul voto pesa l’ingenuità che regala un rigore al Napoli. Costretto a impostare fa quello che può, ma si conferma nettamente meglio in fase di marcatura.

DANILO 6.5: altra buona prestazione, si impegna per contenere Politano prima e Lozano ed è importante in fase di costruzione. Sempre pulito, dà una grande mano in avanti.

BERNARDESCHI 4: inizia con un tiraccio da buona posizione la sua partita. Mai pericoloso, dà sempre l’idea di non sapere cosa fare con la palla tra i piedi, non indovina mai un cross. Vita facile per i terzini avversari. (DAL 62′ McKENNIE 5.5: ci prova ma non riesce mai a pungere)

RABIOT 5.5: parte bene recuperando tutti i palloni vaganti che girano dalle sue parti, poi dopo il vantaggio del Napoli, con la Juve costretta a rincorrere, lascia troppi spazi.

BENTANCUR 5: stesso discorso fatto per Rabiot. Inizia bene poi cala con il passare del tempo. A differenza del francese, però, sparisce completamente. (DAL 71′ KULUSEVSKI 5: spento, il suo ingresso non cambia la partita).

CHIESA 6.5: il più pimpante. Prova sempre a cercare la giocata, mettendo più volte in difficoltà Di Lorenzo e costringendolo all’ammonizione. Impreciso al momento del tiro, ma dal suo piede partono cross interessanti.

MORATA 4.5: sbaglia troppo nell’ultimo passaggio. Testardo, cerca molte volte di mettersi in proprio invece che cercare il compagno libero. Ben ingabbiato dalla difesa napoletana.

RONALDO 4.5: mai veramente in partita. Il Napoli è bravissimo a non fargli mai arrivare palla, lui è colpevole di non farsi mai trovare in posizione giusta. Si mangia un’occasione colossale ad inizio ripresa.

PIRLO 5: le tante partite giocate nell’ultimo mese non possono essere un alibi. La sua Juve appare quasi sempre spenta, senza idee, incapace di creare veri e propri pericoli contro un Napoli decimato dalle assenze. C’è ancora molto da lavorare, la strada è più in salita di quello che sembrava.