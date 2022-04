Padovano su Dybala: “Per me i giocatori forti andrebbero sempre tenuti”

Michele Padovano, ex calciatore, ha analizzato gli ultimi risultati della Juventus, con un cenno al prossimo calciomercato.

Michele Padovano , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del momento di forma dei bianconeri. Ecco le sue parole sulla vittoria con il Cagliari : "Non l'ho vista bene nel primo tempo, è andata in svantaggio e poi è riuscita a pareggiare. La Juve che conosco, in genere, vinceva quelle partite ancor prima di iniziarle , per questo non dovrebbe far troppa fatica per portarle a casa. Ma quando si è un po' malaticci, come in questo momento, ben vengano risultati del genere. I bianconeri dovevano assolutamente ottenere i tre punti."

Sui rinforzi per il prossimo calciomercato: "La Juve dovrà pensare a ricostruire nei reparti più importanti, come la difesa, anche perché lo zoccolo duro inizia ad avere la sua età. Chiellini e Bonucci non sono eterni, per questo ci vorrà qualcuno di forte, giovane, di prospettiva che possa affiancare de Ligt. Sono arrivati due giocatori importanti come Vlahovic e Zakaria, per questo ho fiducia in questa società. In Champions, però, ci vuole ancora qualcosa in più. Zaniolo ha dimostrato di avere delle difficoltà non indifferenti, mi piacerebbe vederlo nella Juventus. Per me è un giocatore forte, importante, in possesso di un grande futuro. Non dimentichiamoci che in questa rosa è presente un giocatore come Chiesa che si riprenderà al 100% dal suo infortunio, così come è successo a me e a tutti coloro che si sono fatti male al crociato. Bisognerà dargli tempo, ma tornerà come prima. Mi ha sempre fatto impazzire Pogba, lo vorrei di nuovo in bianconero. Sa far tutto, è ancora giovane e, soprattutto, sarebbe un grande upgrade per questo centrocampo."