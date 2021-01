Ozil: “Messi uno dei migliori di sempre in Spagna, Ronaldo uno dei migliori ovunque”

TORINO- La Juventus continua il 2021 sulla strada giusta. I bianconeri, dopo le vittorie sull’Udinese e sul Milan capolista, nella serata di ieri hanno avuto la meglio per 3-1 anche di un coraggioso Sassuolo, che ha fatto la sua partita nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Obiang. A segno, per la squadra di Pirlo, Danilo, Ramsey e il solito Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto quota 15 gol segnati in questa prima parte di campionato, manetenendosi al primo posto nella classifica dei marcatori. Cr7, andando a segno contro i neroverdi, ha poi battuto l’ennesimo record della sua fantastica carriera. L’asso portoghese è infatti l’unico giocatore capace di segnare almeno 15 gol in tutte le ultime 15 stagioni nei cinque maggiori campionati europei, dal 2006/07 ad oggi. L’ennesimo traguardo che dimostra come, a 35 anni, il numero 7 più famoso del mondo non abbia alcuna intenzione di fermarsi ma, anzi, vada in cerca di nuovi traguardi.

E poi c’è chi, nel mondo del calcio, non perde occasione per elogiare l’attaccante bianconero, ancora uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Si tratta di Mesut Ozil, amico ed ex compagno dei tempi del Real Madrid fino all’estate del 2013. Il tedesco, che tra l’altro nelle scorse settimane era stato accostato proprio alla Juventus per la sua amicizia con Cristiano Ronaldo, si è così espresso sul proprio profilo Twitter: “Messi ha dimostrato di essere uno dei migliori di sempre in Spagna, ma Ronaldo è sempre stato il migliore in ogni paese in cui ha giocato!” con tanto di emoticon dell’occhiolino al termine del messaggio. Nell’eterna rivalità tra i due calciatori, che hanno dominato l’ultimo decennio calcistico, è ben chiaro da che parte stia il fantasista teutonico…

