Orsi: “Nervosismo CR7? Il carattere è questo e gli ha permesso di fare 800 gol…”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Fernando Orsi, allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui il momento della Juventus in campionato e il recente episodio della maglia a terra gettata da Cristiano Ronaldo al termine della partita contro il Genoa. Queste le sue parole: "La Lazio per arrivare in Champions deve battere il Benevento e pensare che nella partita col Torino possano arrivare tre punti. Fondamentali saranno gli scontri diretti con Napoli e Milan. Se la Lazio vince col Benevento, recupera su qualcuno, poi come detto gli scontri diretti contano e se in quelle due gare fai 4 punti, per la Lazio ci saranno chance enormi. Squadra più in forma per la Champions? L'Atalanta. La vedo come una squadra che ha gioco, vitalità e giusto modo di approcciarsi alle partite. E' un po' sprecona però alla fine vince convincendo. Ieri poteva essere più rotondo risultato, Ha dei difetti però secondo me è la più accreditata ad entrare in Champions.