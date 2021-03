Oggi Chiesa è un giocatore da Juventus

Arrivare alla Juventus da una realtà più modesta per una grossa cifra non è mai semplice. La storia è piena di grandi prospetti, idoli delle curve di provincia, bruciati dal salto nelle grandi squadre. Qualcosa che la Juventus ha vissuto,...

Arrivare alla Juventus da una realtà più modesta per una grossa cifra non è mai semplice. La storia è piena di grandi prospetti, idoli delle curve di provincia, bruciati dal salto nelle grandi squadre. Qualcosa che la Juventus ha vissuto, almeno parzialmente, con Federico Bernardeschi. Qualcosa che però non sembra stia accadendo a Federico Chiesa, che sta vivendo la sua prima stagione in bianconero da grandissimo protagonista. Gol e numeri di alto livello, come quello che ha mandato in tilt la difesa biancoceleste ieri sera, erano già notoriamente nelle sue corde. Ma a fare di Chiesa un vero giocatore da Juventus sono l'attitudine al sacrificio e l'agonismo con cui affronta ogni sfida. Anche nei momenti più complicati, che in questa stagione non sono certo mancati, il figlio d'arte ha sempre dato il massimo. Atteggiamento che incarna in pieno il DNA della Juventus, da sempre famosa per lottare "fino alla fine".