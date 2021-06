Nicolò Pirlo, polemica social: “Stanno uscendo tutti ora…mezzi uomini”

Il post del figlio dell'ex tecnico della Juventus

In casa Juventus è tutto pronto per dare il via al nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nel corso della passata settimana, è stato annunciato come nuovo tecnico del club bianconero in sostituzione di Andrea Pirlo. All'ex numero 21 non sono bastate le vittorie ottenute nel finale di campionato, che hanno poi portato a raggiungere il quarto posto in classifica e di conseguenza un posto alla prossima edizione della Champions League. Tantomeno sono valse per la conferma le conquiste di Coppa Italia e Supercoppa Italiana: Pirlo deve ora cercare una nuova squadra da allenare.