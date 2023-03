Next Gen | Mantova-Juventus 1-1: i bianconeri non vanno oltre il pari

Un altro pareggio per la Juventus Next Gen che in casa del Mantova non va oltre l'1-1: apre i conti Selkov per i bianconeri, pareggia Bocalon

Altra battuta d'arresto per la JuventusNext Gen che in casa del Mantovanon va oltre all'1-1. Nonostante la presenza dei due 'big' Soulé e Barrenechea, aggregati al gruppo di Brambilla, i bianconeri escono con un solo punto.

La gara si apre a forti tinte bianconere, con Soulé protagonista: prima manda al tiro Cudrig, poi si mette in proprio ma il Mantova si salva. Partita chiusa ed in equilibrio con la Juve che dà l'impressione di poter accelerare da un momento all'altro. Poco dopo la mezz'ora Cudrig e Compagnon combinano ma il colpo di testa di Compagnon non trova la porta. Quest'ultimo non si dà per vinto ed è protagonista nell'azione che sblocca il risultato. Al 45' scambia bene con Selkov che calcia in porta il vantaggio bianconero: 1-0 Juve

Nella ripresa la Juventus gestisce il vantaggio ottenuto poco prima dell'intervallo. Il Mantova cerca di reagire per evitare il quarto ko di fila, senza riuscire a rendersi mai realmente pericolosa. Ma al minuto 83 la partita cambia: Bocalon trova il colpo vincente in area piccola su assist di Ceresoli. Il gol di Bocalon fissa il punteggio sul definitivo 1-1 e le squadre si spartiscono la posta in palio. Secondo pareggio consecutivo per i ragazzi di Brambilla dopo il pari contro la Pro Patria nello scorso turno di campionato.