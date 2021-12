Nedved: “Dobbiamo migliorare sotto porta. Mercato? Dobbiamo concentrarci sui nostri”

Il vicepresidente bianconero ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Venezia valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Venezia nella gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. A pochi minuti dall'inizio, il vicepresidente della Juventus PavelNedved ha parlato della squadra e dalla partita.