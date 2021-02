Napoli-Juventus, la moviola: ottimo lavoro di Doveri e del VAR

TORINO – La moviola della sfida tra Napoli e Juventus, giocata allo stadio “Diego Armando Maradona” e valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A; a segno Lorenzo Insigne al 31esimo su calcio di rigore concesso per fallo di Chiellini su Rrahmani.

La gara è stata diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Schirru e dal quarto uomo Manganiello; al VAR Banti, AVAR De Meo. Ottimo l’arbitraggio: nessun errore.

Primo tempo

Andiamo subito all’episodio chiave della prima frazione. Su un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, Chiellini, nel tentativo di prendere posizione con le braccia su Rrahmani, colpisce in pieno volto il difensore kosovaro. In un primo momento Doveri lascia correre, ma poi, richiamato dal VAR Banti, decide di assegnare il calcio di rigore per il Napoli: decisione corretta, dato che l’intervento è evidentemente falloso e, ultimamente, gli arbitri tendono a punire le smanacciate\gomitate in area di rigore.

Corretta anche la scelta dei cartellini: ammoniti Di Lorenzo per fallo tattico, Chiellini per la smanacciata in occasione del rigore per i padroni di casa e Cuadrado per l’entrata in ritardo sull’anticipo di Lozano; non c’è il secondo giallo su Di Lorenzo richiesto da Chiesa.

Secondo tempo

Giusto non concedere il goal a Morata al 62esimo: c’erano due posizioni di fuorigioco (Chiellini sul passaggio di De Ligt e Morata sull’assist di Chiellini) nella stessa azione. In offside anche Osimhen in occasione della bella azione del Napoli che ha portato al colpo di tacco di Politano per lo stesso numero 9: Doveri lascia correre perché la palla finisce tra i piedi dei bianconeri. Non c’è tocco di mano di Rrahmani sul colpo di testa di Chiellini al 79esimo: giusto lasciar correre.

Corretta l’ammonizione per Bakayoko ad inizio ripresa, così come quella per Rabiot a fine partite sia per il colpo dato a Di Lorenzo che per aver allontanato con rabbia il pallone.