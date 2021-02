Napoli-Juve, l’incontro sarà arbitrato dal signor Doveri

TORINO- Il 2021 della Juventus, fin qui, è stato più che positivo. La formazione allenata da Andrea Pirlo, in 12 incontri giocati tra tutte le competizioni, ha ottenuto infatti ben dieci vittorie e un pareggio, con una sola sconfitta all’attivo (il 2-0 contro l’Inter di “San Siro” dello scorso 17 gennaio). Oltre a mettere in bacheca la nona Supercoppa Italiana della sua storia, vinta nella finale di Reggio Emilia al cospetto del Napoli, la “Vecchia Signora” ha scalato posizioni nella classifica di Serie A rientrando nel discorso scudetto con prepotenza, conquistando poi la finale di Coppa Italia dopo il doppio scontro con l’Inter in semifinale. Dopo la partita dello Stadium di martedì sera, che ha appunto segnato il passaggio alla seconda finalissima di Coppa consecutiva, Cristiano Ronaldo e compagni sono pronti a rituffarsi in campionato.

Prossimo avversario in calendario sarà il Napoli, che ospiterà i campioni d’Italia in carica al “Diego Armando Maradona” sabato alle ore 18.00. Azzurri che stanno vivendo un periodo di crisi, il cui inizio è coinciso proprio con la sconfitta del “Mapei Stadium” dello scorso 20 gennaio contro i bianconeri. Posizioni perse in campionato, con l’obiettivo Champions League ora più lontano, e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, che sarà l’altra finalista del torneo. I ragazzi di Rino Gattuso devono invertire al più presto questo periodo negativo e sperano di farlo a cominciare proprio da sabato.

La Lega Serie A, intanto, in questi minuti, ha reso note le designazioni arbitrali valevoli per la terza giornata di ritorno della Serie A 2020/21. A dirigere il big match del “Diego Armando Maradona” di questa ventiduesima giornata tra i partenopei e la Juventus sarà il signor Daniele Doveri della Sezione di Roma 1. I guardalinee saranno Giallatini e Preti, con Calvarese nel ruolo di quarto uomo. Al VAR sarà invece presente Valeri, coadiuvato all’AVAR dall’assistente Bindoni.