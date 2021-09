Morata: “Era fondamentale vincere oggi. Ora testa al campionato”

L'attaccante spagnolo ha parlato

"Era importante vincere oggi per iniziare al meglio l'avventura in Champions. penso che ci sono tante cose positive da guardare e abbiamo fatto una gara seria. Il calcio è cosi e in momenti come quelli di sabato puoi anche perdere, ora era fondamentale portare a casa i 3 punti e dobbiamo mettere subito la testa al campionato. Non eravamo preoccupati, non c'erano tante cose positive anche in passato e siamo sempre venuti fuori. Bisogna andare tutti insieme nella stessa linea, tifosi società e squadra. Solo cosi possiamo fare una bella stagione".