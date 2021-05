Morata e Alice, cena speciale con ‘I Ferragnez’

La compagna dello spagnolo ha postato una foto insieme a Fedez e Chiara Ferragni

In casa Juve finalmente si torna a respirare una boccata di ossigeno puro dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta che, ha risollevato il finale di stagione della Vecchia Signora. Ora però bisogna conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e per farlo, il destino della Vecchia Signora è ancora incrociato contro la squadra di Bergamo. Già, perche non basterebbe solo un eventuale vittoria dei bianconeri, ma servirebbe anche un 'favore' dalla banda di Gasperini, prossima avversaria del Milan.