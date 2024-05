Monza, Palladino: “Bello chiudere i miei primi due anni qui”

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore del Monza Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Futuro? Credo nel destino, che il calcio ti mette davanti a queste situazioni bellissime e davanti a delle emozioni. Può essere tutto scritto, è una bella emozione essere qui e chiudere il campionato allo Juventus Stadium. Siamo molto felici delle due stagioni fatte, di questa appena passata e vogliamo chiuderla nel migliore dei modi facendo una buona prestazione oggi. Credo che siano stati due anni meravigliosi, i primi due in Serie A. Ho imparato tantissimo, semplicemente per la lealtà che hanno avuto i ragazzi nei miei confronti, per come mi hanno accolto all’inizio e come sono stati dei grandi professionisti. Senza di loro non ce l’avrei fatta, merito loro che hanno creato un gruppo fantastico. Mi hanno dato davvero tanto sotto il profilo umano. Sono cresciuto tanto come allenatore e come uomo, stare con dei ragazzi giovani… ti fanno stare bene. Li ringrazierò per tutta la vita. Sono felice di aver passato queste due belle stagioni".