Montemurro: “Orgoglioso del mio primo trofeo alla Juve”

L'allenatore della Juve Women ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara vinta contro il Milan

Nella giornata di oggi la Juve Women ha portato a casa il suo primo trofeo del 2022 e lo ha fatto nella finale di Supercoppa, battendo il Milan per 2-1. Non era cominciata bene per le ragazze allenate da Joe Montemurro che, si erano trovate sotto a pochi secondi dallo scadere della prima frazione di gioco. Ma nella ripresa la storia cambia e prima un autogol delle rossonere, poi il sigillo vincente di Cristiana Girelli a pochi minuti dal termine, hanno consegnato la loro terza Supercoppa consecutiva. Al termine del match è stato l'allenatore delle Women Joe Montemurro a rilasciare delle dichiarazioni e lo ha fatto ai microfoni di La7.

SUL PRIMO TROFEO - "Sono orgoglioso delle ragazze, hanno trovato qualcosa in più. Il primo tempo non è stato al nostro livello, ma era una finale. Complimenti al Milan, sono molto orgoglioso del mio primo trofeo alla Juve. Nel calcio moderno ci sono tante partite e situazioni. Bisogna organizzare la rosa in modo che tutti sappiano cosa fare e incidano nei momenti della gara. Non sono importanti solo le titolari, ma tutte".