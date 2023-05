Monchi: “La Juve mi preoccupa in tutto, sarà una gara complicata”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Siviglia e per la semifinale di andata di EuropaLeague. Il direttore sportivo degli andalusi Monchi ha parlato alla stampa spagnola per presentare la partita: "Siamo alla vigilia di un'altra semifinale europea, la settima in 17 anni e la sto vivendo con la stessa intensità, lo stesso entusiasmo e le stesse emozioni di sempre, perché è impossibile essere curati da questa malattia, che è avere la possibilità di giocare una finale. Vedremo come si evolverà la partita, ovviamente un pareggio non sarebbe un brutto risultato. Dobbiamo giocarcela, spero che la squadra possa giocare al meglio, che sia una squadra compatta e da lì vedremo come si evolverà il match".