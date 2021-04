Moggi: “Ronaldo resta alla Juve, a Dybala non rinuncerei. I giovani…”

L'ex dirigente ha parlato della Juventus

La Juventus è attesa domenica dalla delicata trasferta a Bergamo: alle 15 i bianconeri scenderanno infatti in campo contro l'Atalanta di Gasperini, nello scontro diretto valevole per la conquista dei prossimi posti Champions. A otto giornate dalla fine del campionato infatti, i bianconeri sono terzi in classifica ad un punto di distacco dal Milan secondo e con un punto di vantaggio proprio sull'Atalanta terza in classifica. Una partita importante quindi per la squadra e per il proseguo della parte finale della stagione, che la Juventus vuole vivere da protagonista. Alla fine poi si faranno le valutazioni sul futuro, sia per la panchina che per la squadra, con Fabio Paratici che già si sta muovendo sul mercato per migliore la rosa bianconi in vista della prossima stagione.