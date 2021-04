Juve: per i sudamericani vaccino in vista della Copa America

ll comunicato è arrivato direttamente dalla Conmebol

Intanto a fine anno i calciatori bianconeri sudamericani impegnati nella Copa America con le rispettive Nazionali verranno vaccinati, come comunicato dalla stessa Conmebol attraverso il suo presidente Alejandro Dominguez: "È la migliore notizia che la famiglia del calcio sudamericano possa ricevere. È un enorme passo avanti per sconfiggere la pandemia, ma non significa affatto che stiamo abbassando la guardia. Manterremo il nostro lavoro responsabile, cosa che ci ha permesso di concludere i nostri tornei senza intoppi e senza alterare i formati. Sono grato per questo grande gesto di solidarietà e sostegno da parte della società Sinovac, che ha capito che il calcio è un'attività fondamentale per l'economia, la cultura e la salute fisica e mentale dei sudamericani".

In particolare, è stato raggiunto l’accordo con l’azienda farmaceutica Sinovac Biotech per la donazione di 50mila vaccini contro il Covid, che verranno applicati a giocatori, allenatori e arbitri che disputeranno la Copa America. Per la Juventus quindi Dybala, Arthur, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur dovrebbero ricevere la loro dose. La notizia arriva dopo quella di ieri che ha visto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, per conto del Governo Draghi, inviare una lettera alla FIGC con il via libera alla presenza degli spettatori - almeno al 25% della capienza - allo Stadio Olimpico di Roma, una delle sedi scelte per l'Europeo. Il torneo sarà dunque inaugurato l'11 giugno nella capitale italiana con la sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e la Turchia, mentre il 16 giugno sarà disputata Italia-Svizzera e il 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà uno dei quarti di finale della rassegna.