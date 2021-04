Moggi risponde a Ceferin: “Riveda il carrozzone che fino ad oggi ha condotto”

Il post dell'ex dg bianconero

Continua il dibattito a distanza tra le squadre coinvolte nel progetto Superlega (come dichiarato da Florentino Perez Juve, Real Madrid, Milan e Barcellona) e l'UEFA, nella persona del presidente Ceferin. Ceferin che, negli scorsi giorni, aveva rilasciato pesanti dichiarazioni verso la Juventus: "Dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B. Il calcio cambia, il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perchè il calcio fa parte del nostro patrimonio. Ci vuole rispetto per la storia, per la tradizioni e per tutti i club. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende cosi' bello. Abbiamo bisogno dell'Atalanta, del Celtic, dei Rangers, della Dinamo Zagabria e del Galatasaray. Questi club sono imprescindibili, perchè le persone hanno bisogno di sapere che ognuno può sognare. Dobbiamo tenere il sogno vivo ".