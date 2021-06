Moggi: “Finché ci sarà Ronaldo, la Juve giocherà sempre e solo per lui, mai da squadra…”

L'ex dirigente ha parlato

A proposito di Juventus ha parlato ai microfoni di calcioshop Federico Chiesa: "Ricordo con emozione l'esordio in Serie A. E' stato il raggiungimento di tanti anni di sacrifici, poi ci sono state serate che porto con me. Una partita che mi ha fatto arrivare a certi livelli è stata con la primavera a Torino con la Juve primavera, quarto di finale di Coppa Italia in cui ho fatto gol. Mister Sousa mandava i giovani a giocare in primavera per un fatto di umiltà, per vedere se anche lì avevamo la stessa passione e la stessa voglia. Certe volte quando fai un passo indietro snobbi la gara, non la affronti con la stessa cattiveria. Lui invece voleva vedere se avevi questi valori. Quello è stato un grande momento per me, non bisogna sottovalutare nessun tipo di partita, affrontarla con superficialità. Come ho sempre detto io sono uno che vuole migliorare sempre. Ogni giorno vado in campo con la voglia di dare di più, cercando nuovi stimoli per dare di più per club e Nazionale. Su quello che devo migliorare ci sono tanti aspetti: il tiro in porta, ho la fortuna di allenarmi con Ronaldo. Lui è unico nel suo genere, cerco sempre di imparare da lui. Poi il calcio è sempre in evoluzione, essere forti tatticamente dà un vantaggio sugli avversari. Quello che mi ha fatto fare il salto tra i grandi, Paulo Sousa, ha puntato di me dandomi tanta fiducia. Lo ringrazio perché dalla primavera alla Serie A il salto è enorme. Nella mia carriera in molti mi hanno insegnato tanto come Eddy Baggio negli anni in cui venivo da esperienze in cui non giocavo".