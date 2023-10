Missione in Portogallo per emissari Juve: si studiano Le Normand e Neves

La Juventus è molto attiva nella ricerca di nuovi rinforzi in vista della finestra invernale. Come sottolineato da Mirko Di Natale, gli scout della Juventus sono stati a Lisbona nella serata di ieri per seguire la gara di Champions League tra Benfica e Real Sociedad. Gli emissari bianconeri erano focalizzati sul match di Lisbona, per seguire da vicino alcuni profili che la dirigenza ha inserito nella lista delle preferenze.