Lotito blinda Milinkovic-Savic: “Non è in vendita, punto al rinnovo”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero. Ecco le sue parole su alcune vicende di calciomercato intricate, come quella su Milinkovic, accostato alla Juve: "Senza uscite il nostro organico è completo, non si possono prendere giocatori solo prevedendo un'influenza e senza valorizzare tutto il resto che ancora abbiamo. Alcune valutazioni poi ci hanno già dato ragione rispetto a inizio anno. Romero? Il rinnovo è già pronto come regalo di compleanno, pian piano sta crescendo, ha davanti un grande cammino. Milinkovic si sa quanto vale, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo, non è in vendita".