Milan, Maignan: “La Juventus ha vinto più duelli. Ha avuto fiducia”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato il portiere del Milan, Mike Maignan. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Dove può creare problemi questa sconfitta?

“Per me, finché si gioca, il campionato non è finito. Abbiamo perso stasera, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo andare avanti, cercando perché stasera non è andata bene, facendo le cose fino alla fine, finché il campionato non è finito”.

Vi siete dati una spiegazioni sul secondo tempo con così poca energia e aggressività?

“Perché hanno vinto più duelli. Anche noi potevamo fare gol, ma loro gli hanno fatti prima di noi. Hanno avuto più fiducia per chiudere questa partita. Certo che ero arrabbiato, ma è così quando non vinciamo. Non possiamo essere felici”.

Hai avuto qualche problema fisico durante il primo tempo ?

“Ho sentito una piccola cosa sull’adduttore, ma non era grave. Volevo tornare sul campo e non lasciare i compagni. Ho finito la partita bene fisicamente”.