Milan-Juve, Panucci: “Partita di basso livello con dei limiti incredibili”

Panucci ha commentato la prestazione di Milan e Juventus a fine match: per l'ex calciatore una partita dei pochissimi spunti tecnico-tattici

Ospite negli studi di Mediaset, Christian Panucci ha espresso la sua opinione sulla partita Milan-Juventus . Ecco le sue parole: " Credo che prima dell'espulsione il Milan avesse fatto abbastanza bene, anche se è stata una partita che ha un po' annoiato. Partita di basso livello. Pochissima qualità. Non voglio fare paragoni con i tempi nostri, ma è stata una partita in cui si è visto poco spettacolo: un Milan-Juventus deve offrire di più. Indipendentemente dall'espulsione, poche giocate importanti".

L'ex calciatore ha aggiunto: "Anche la Juve, a livello tecnico, cosa ha fatto? Quattro-cinque cross, occasioni non ne ha avute. Ha avuto un paio di situazioni in cui la palla è quasi entrata dentro sullo 0-1. Malick Thiaw, se vuole giocare a certi livelli, non può fare questi falli qui. Partita con dei limiti incredibili. Io mi sono veramente annoiato".