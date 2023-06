Mercato Juve, non solo Parisi: sondata la pista Fazzini con l’Empoli

Oltre a trattare Parisi, la Juventus ha chiesto informazioni all'Empoli per Fazzini: il giocatore dovrebbero continuare ancora in Toscana

La Juventus avrebbe però manifestato interesse anche per un altro giocatore della compagine toscana. Secondo quanto riportato da TMW, sarebbero state chieste informazioni all'Empoli per Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano si è affermato nell'ultima stagione in Serie A, trovando sempre più spazio nella formazione titolare dell'allenatore Paolo Zanetti.