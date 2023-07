Mercato Juve, ipotesi De Paul: l’Atletico Madrid apre al prestito

Rodrigo De Paul potrebbe essere un opzione per il mercato della Juve: il giocatore argentino non sarebbe incedibile per l'Atletico Madrid

redazionejuvenews

In attesa di liberare alcuni slot in rosa e reperire risorse per il calciomercato in entrata, la Juventus si starebbe osservando intorno per individuare i successivi acquisti. Secondo quanto riportato da fichajes.net, un ipotesi realistica potrebbe essere quella che conduce a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Il club catalano necessiterebbe di liquidità e l'idea sarebbe quella di cedere alcuni elementi della rosa. Tra i giocatori ritenuti sacrificabili ci sarebbe appunto anche De Paul. La richiesta del club non sarebbe inoltre più di 40 milioni di euro.

Per l'argentino Campione del Mondo e titolare fisso della squadra, si potrebbe trattare su una base di 30 milioni, ma non sarebbe esclusa anche la possibilità di una cessione in prestito. Formula che attirerebbe non poco la Juventus.