Mercato Juve, Giuntoli spinge Miretti in uscita: la situazione

Miretti potrebbe non far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione: il nuovo ds Giuntoli gli starebbe cercando una sistemazione

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Miretti, così come Filippo Ranocchia, sarebbero dati in uscita. I due giocatori potrebbero risultare delle pedine fondamentali nella trattativa con l'Empoli per portare Fabiano Parisi in bianconero.