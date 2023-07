Mercato Juve, Ancelotti chiama Vlahovic: il serbo è il vice Mbappé

Le prossime potrebbero risultare delle ore frenetiche del calciomercato europeo. Nella serata di venerdì, il Psg ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Giappone della squadra. Lista che non annovera il nome di Kylian Mbappé . La scelta del club parigino appare un inequivocabile segnale della volontà di cedere il giocatore: operazione che di riflesso potrebbe coinvolgere anche la Juventus .

In primo luogo, perché il Psg stesso avrebbe individuato Dusan Vlahovic tra i possibili sostituti del fuoriclasse francese. Ma non solo: perché anche il Real Madrid, in pole per Mbappé avrebbe avuto recentemente contatti con la punta serba della Juventus.