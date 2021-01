McKennie posa da solo e presenta il suo migliore amico: “Vai migliore amico”

TORINO – La Juventus ha iniziato il 2021 alla Continassa, dove i bianconeri stanno preparando la prima sfida dell’anno, in programma all’Allianz Stadium sabato sera contro l’Udinese. Andrea Pirlo per la prima volta sta lavorando con tutta la rosa a disposizione, con i calciatori bianconeri che si sono messi subito a disposizione del tecnico bresciano. La squadra bianconera si è ritrovata dopo la notte di capodanno al centro sportivo per il primo vero allenamento del nuovo anno, e le sorprese non sono mancate.

All’ingresso del campo di allenamento i giocatori sono stati ripresi e fotografati, con il calciatore americano Weston McKennie che è stato protagonista di un divertente siparietto, finito poi sulle sue pagine social. All’entrata dei campi infatti il giocatore si è fatto fotografare da solo, mentre abbraccia il vuoto, fingendo ci sia una persona: “Ecco il mio migliore amico, dai migliore amico!” il divertente messaggio sotto la foto, che ha scatenato l’ilarità dei tifosi.