Mbappé: “Se sono già forte come Ronaldo? No, Cristiano ha già fatto la storia…”

L'attaccante ha parlato

Kylian Mbappé , attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni de L'Equipe dal ritiro della Francia: "Se sono già forte come Ronaldo ? No, Cristiano ha già fatto la storia. Io gioco sono da cinque anni, non riesco ancora a confrontarmi con lui. Per me è anche una questione di rispetto". In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, la stella della nazionale francese Kylian Mbappè parla così del suo idolo CR7: "Lui ha fatto così tanto nel calcio che non sarebbe un bene fare paragoni. Ci sono pochi calciatori come lui, solo guardandolo ho imparato molto. Voglio lasciare un segno nel calcio allo stesso modo? Certo - ha concluso l'attaccante del PSG - Questo è il motivo per cui gioco a calcio. Voglio anche portare allegria agli spettatori, in tutto il mondo. E vincere titoli durante questo percorso, chiaramente".

A proposito di Juve, ieri ha parlato il portiere bianconero Szczesny di vari argomenti tra cui Donnarumma e il ritorno di Allegri in panchina: "Le voci che stanno circolando su Donnarumma e il mio futuro? Finora c'è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. E poi io voglio anche restare dove sono. Siamo in perfetto accordo. Il ritorno di Allegri? Non so se sarà decisivo il suo ritorno, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo lavorato molto bene insieme. Penso che il mister mi apprezzi non solo come un portiere ma anche come un essere umano. Per lui quest'ultimo aspetto è molto importante. Nell'ultimo periodo siamo anche stati in costante contatto. Abitiamo nello stesso quartiere. Giudizio su Pirlo? Apprezzo molto Pirlo. Credo che abbia conoscenze, capacità e idee. Vedrete che il suo lavoro nel club pagherà nel prossimo futuro".