Cannavaro a Ronaldo: “Perche entravi in campo con la moto?”

Simpatico siparietto avvenuto sui social tra gli ex calciatori

Mancano ormai pochissimi giorni al fischio di inizio della prima partita degli Europei che, vedrà impegnati gli Azzurri di Roberto Mancini contro la Turchia. Un'intera nazione è in forte fermento e sta crescendo giorno dopo giorno la consapevolezza della forza di questo gruppo, con la speranza che possa farci rivivere notti magiche come quelle di Dortmund, o quando capitan Cannavaro alzava la Coppa del Mondo nel cielo di Berlino.

Ed è proprio l'ex Pallone d'Oro il protagonista di un siparietto che è avvenuto sui social quale ora fa. Cannavaro ha infatti pubblicato su Instagram il celebre video in cui entra in scivolata insieme a Maldini, nel tentativo di fermare il devastante Ronaldo brasiliano, in un amichevole disputata l'8 giugno del 1997. Sotto al video l'ex Juve ci ha poi scherzato su cosi: "Ronaldo, perche venivi in campo con la moto?", taggando poi all'interno dello stesso proprio Maldini e un altro grande veterano Azzurro, Billy Costacurta, anche lui presente nell'azione. Immediata la replica dell'ex bandiera del Milan: "Meno male che era un'amichevole... Billy alle nostre spalle a finire il lavoro. Infine, è arrivata anche la risata di Roberto Carlos, commentata poi da Cannavaro: "Tu non ridere che calciavi con la spara palloni". Nonostante siano passati ormai parecchi anni, vedere il legame che si è creato nel tempo fa bene all'umanità ancor prima che allo sport.