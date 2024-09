Mazzia: “La Juventus non è da Scudetto”

Bruno Mazzia ha parlato delle ambizioni della Juventus in Serie A: per l'ex calciatore bianconero, la squadra non sarebbe ancora da Scudetto

Intervistato per TJ, Bruno Mazzia ha parlato delle prestazioni della Juventus nelle ultime uscite, in aspettativa del debutto stagionale in Champions League. Ecco le sue parole: “Non sono d’accordo con una parte di tifosi e di stampa che critica Thiago Motta, non capisco perché già tutte queste aspettative alla quarta giornata di campionato. Siamo a settembre, non a febbraio. E Roma non è stata costruita in un giorno. Calma. Stanno cercando di inserirsi nei nuovi schemi, alcuni di loro non sono ancora in grande condizione e bisogna solo aspettarli. Già col Psv sarà un’altra partita, sicuramente non verranno a Torino a limitare gli spazi. Non credo che giocheranno in difesa. Però visto che parliamo di individualità, permettimi di spendere una parola su chi davvero mi ha colpito”.

Mazzia: “Vlahovic sta mostrando le stesse pecche”

L’ex calciatore della Juventus ha aggiunto: “Vorrei si parlasse di più di Federico Gatti, che sta meritando la fascia di capitano. Sta mostrando una grande personalità, doti da leader e la crescita è stata piuttosto esponenziale negli ultimi tempi. E’ veramente bravo. Vlahovic? Lo sto rivedendo con le stesse pecche, purtroppo in queste ultime due partite non è riuscito a nasconderle. Non mi sembra molto adatto al gioco di squadra, è un attaccante che dovrebbe stare più vicino alla porta in modo da finalizzare l’azione. C’è anche da dire che i compagni devono giocare in maniera diversa per lui, in modo da permettergli di fare la differenza con il suo buon fisico e il suo fiuto per il gol. Se non dovesse succedere, allora inizierei a prendere in considerazione l’idea di cederlo. Scudetto? Per adesso no. Si sta attrezzando pian piano e nei prossimi campionati potrebbe dir la sua. Oggi no, è troppo difficile”.