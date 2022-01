Mauro su Dybala: “La Juve ha fatto a meno di campioni come Platini, Baggio e Zidane”

L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale momento che sta vivendo il club bianconero

Dopo aver ottenuto l'accesso ai quarti di finale, ora in casa Juve le attenzioni vanno tutte al big match di domenica sera contro il Milan, dove in ballo ci saranno 3 punti preziosissimi per quello che sarà il proseguo della stagione. I bianconero dovranno si fare a meno di Federico Chiesa, ma potranno contare su un ritrovato Dybala, ancora alle prese con il rinnovo del contratto ma che sta dimostrando chiaramente tutte le sue qualità. Ad analizzare la situazione dell'argentino e della Juve stessa, è stato l'ex centrocampista della Vecchia Signora Massimo Mauro, il quale ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni della trasmissione 'Tutti i Convocati', in onda su Radio24.

SU DYBALA - "La Juve non poteva non vincere come aveva fatto nelle prime 15 partite, non avrà un bel gioco ma ha un DNA per cui se non è prima, è quarta o quinta e arriva in fondo. La gestione della vicenda Dybala è proprio da Juventus. Negli hanno fatto a meno di Baggio, Platini e Zidane…può fare a meno anche di Dybala, io non lo metterei al centro del progetto, so le cifre che chiede, userei quei soldi per un investimento diverso, la Juve deve tornare a prendere italiani forti".