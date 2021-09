Marchisio: “Quando la Juve subisce si ferma. Un grazie a Szczesny è doveroso”

Il Principino ha postato sui social

redazionejuvenews

Nella serata di ieri a Juventus non è riuscita ancora a trovare la sua prima vittoria in campionato, contro un Milan ben messo in campo e che, ha saputo tenere duro per quasi un ora di gioco, uscendo poi fuori nei minuti finali. Partita che è stata messa subito in discesa grazie alla bellissima rete di Alvaro Morata, il quale riceve palla da Dybala e brucia sul tempo Theo Hernandez, involandosi in una cavalcata solitaria che lo ha spedito dritto da Maignan, superato brillantemente con un delizioso tocco sotto.

Bianconeri che provano a chiudere il match in un paio di occasioni senza trovare però la gioia della seconda rete, fino al ritorno del Milan che al 75' agguanta il pari con un bel colpo di testa di Rebic, il quale ha saltato praticamente indisturbato tra Rabiot e Locatelli. Pareggio che lascia l'amaro in bocca a tutto il popolo bianconero, soprattutto in virtù dell'insolita posizione di classifica, penultima con alle spalle solo la Salernitana ferma a 0 punti.

A commentare quanto accaduto sul prato dell'Allianz è stato anche l'ex bandiera della Vecchia Signora Claudio Marchisio, il quale ha postato un tweet sul suo account ufficiale, facendo un chiaro appunto anche su Szczesny: "Come in altre partite, ottimo primo tempo, buon gioco e squadra vivace. Poi si subisce e ci si ferma, come gioco, fisicamente e ovviamente di risultato. Un grazie a Szczesny è doveroso". La prenderà sicuramente bene il polacco dopo le critiche ricevute nell'ultimo periodo, riscattate dall'autentico miracolo con il quale ha salvato il risultato.