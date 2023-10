Marchisio ricorda: “L’addio alla Juve di Del Piero è stato pazzesco”

Intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento, Marchisio ha parlato della storica BBC della Juve: “Era facile giocare con loro dietro. Andrea era perfetto e non credo abbia mai preso un’ammonizione, Giorgio Chiellini ti dava sicurezza. Nel 2012-13 arrivò Pogba e quello era davvero un centrocampo stratosferico. Non so se sia stato il più forte della Juve, perché in tutta la storia ne sono passati di giocatori bravi, ma in quell’epoca insieme al Real Madrid era uno dei più forti. Dopo pochi minuti abbiamo subito capito di che stoffa era fatto Pogba. Io stesso sono stato a volte in panchina per far giocare lui. Ma se lo spogliatoio è forte e la competenza è sana va bene, il gruppo si allena per raggiungere un'asticella sempre più alta”.