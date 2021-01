Marchisio a un tifoso: “Non sono mai andato via dalla Juve”

TORINO – Il calcio da sempre viene definito come lo sport di squadra per eccellenza e ogni tifoso appartenete ad una determinata fede, continuerà sempre a sostenere il colore della maglia prima del giocatore o dei giocatori stessi. A un giocatore ti ci puoi affezionare, ti può piacere piu o meno di un altro ma la maggior parte di essi sono abituati a restare pochi anni, per poi fare esperienze diverse altrove. La maggior parte appunto, perche ci sono stati alcuni calciatori che hanno segnato la storia di un unico club o che hanno militato per moltissimo tempo con gli stessi colori sociali addosso, come Totti o Buffon, passando per uno dei piu recenti ad aver appeso le scarpe al chiodo, Daniele De Rossi. Inutile dire che dalle parti della Mole, chi ha scritto pagine indelebili della storia della Juve, è indubbiamente Alessandro Del Piero. L’ex numero 10 infatti, è il miglior marcatore di sempre dei bianconeri e sarà destinato a restarci ancora a lungo, Ronaldo permettendo. Ma un altro che ha chiaramente lasciato il segno dalle parti della Continassa è Claudio Marchisio. Il Principino ha indossato per la prima volta la maglia zebrata quando aveva appena 7 anni, per levarsela definitivamente quasi 30 anni dopo.

Lo stesso Marchisio, a distanza di anni continua a dimostrare e a ribadire il suo amore incondizionato per la Juventus, attraverso dichiarazioni, post o commenti social, come capitato con un tifoso qualche ora fa. Sotto a una foto pubblicata dall’ex numero 8 infatti, è arrivato il commento di un supporter juventino che lo implorava a ritornare alla Juve, scatenando l’immediata replica dell’ex centrocampista, il quale ha risposto cosi: “Non sono mai andato via . Sempre e per sempre bianconero, anche da casa, in macchina, in treno, sotto la doccia, al ristorante, al casello…ovunque”. Il calcio è anche questo, a volte regala storie d’amore e legami che restano indissolubili nel tempo.