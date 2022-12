‘Manovra stipendi’, le parole di Danilo, Sarri e Chiellini ai Pm

Dopo le intercettazioni, sui quotidiani sono state pubblicate anche alcune parti delle dichiarazioni dei tesserati (o ex) ai pm di Torino

In questi giorni la Juventusè stata travolta dal caso giudiziario dell'inchiesta Prisma. Un terremoto che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA e che potrebbe avere conseguenze in tribunale in ambito sia civile che sportivo. Dopo le diverse intercettazioni raccolte durante le indagini, i quotidiani stanno pubblicando anche le dichiarazioni dei tesserati ai Pm, riguardo alla cosiddetta 'Manovra stipendi'.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un estratto delle parole di Maurizio Sarri: "Parlai al telefono con Paratici perché eravamo in lockdown. Mi disse che c’era già l’accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi. A me è stata proposta solo la rinuncia di quattro mesi, con tre mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell’anno dopo. Ma alla fine è stato previsto per me l’incentivo all’esodo in caso di esonero".

La Rosea poi ha pubblicato un estratto delle parole di Chiellini. L'ex capitano, all'epoca, non era sicuro di continuare a giocare. Per questo gli venne offerto un incarico da ambassador, in cui inserire anche il corrispettivo delle due buste paga a cui avrebbe rinunciato ad aprile-maggio 2021. La sua dichiarazione: "Un contratto che andrà a partire da quando smetterò per tre anni. Le due mensilità sono state caricate lì e quindi ancora devo percepirle".

La Repubblica invece ha svelato le parole di Danilo: "Non ci abbiamo messo molto a decidere, eravamo durante il lockdown e io ero rimasto in Italia. Poi sono andato in Brasile. Ero stato l'ultimo a rientrare in Italia insieme a Higuain e penso di essere stato l'ultimo a firmare. In una sala della Continassa, ricordo di aver firmato tre copie dello stesso documento che rispecchiava l'accordo: rinunciavo a un mese di stipendio e tre venivano rimandati alla stagione successiva".