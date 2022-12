Abodi: “Juve? Temi da risolvere a livello sistemico, senza giustizialismo”

Il Ministro dello Sport ha parlato del caso Juve in occasione di un evento per i 60 anni dalla nascita dell’Unione Nazionale delle Pro Loco

Settimana complicata quella in casa Juventus . L' inchiesta Prisma infatti ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA, in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari per gli ex dirigenti e per la società bianconera . Nel frattempo gli organi di stampa ogni giorno stanno pubblicando le intercettazioni raccolte nell'ambito delle indagini della Procura di Torino.

Sul caso Juventus si è espresso anche Andrea Abodi. Il Ministro dello Sport ha parlato in occasione di un evento per i 60 anni dalla nascita dell’Unione Nazionale delle Pro Loco. Le sue parole: "Sono situazioni che si rinnovano, di fronte alle quali bisogna in primo luogo mantenere un’attenzione attiva di vigilanza perché ci sono degli organismi sportivi e anche la giustizia ordinaria che devono intervenire prima del sottoscritto. Ho la responsabilità di contribuire a non abbassare l’attenzione. Sono temi che vanno risolti a livello sistemico. C’è la volontà di non mettere la polvere sotto il tappeto e di non volersi distrarre girandosi dall’altra parte.