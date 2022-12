Deschamps elogia Rabiot: “Ora è un centrocampista completo”

Nella Francia Rabiot sta ben figurando. Le parole di Deschamps sul centrocampista della Juventus: "Lui è così, in campo come fuori. A un certo punto c’era stata una rottura ma adesso ha tolto delle cose dalla sua vita che potevano dargli fastidio. Sta facendo bene in nazionale così come nella Juventus. Si definisce un giocatore di equilibrio, è un centrocampista completo che può fare bene sia in attacco che in difesa. Sa dove si trova in campo e si muove nel migliore dei modi".