Maffei: “Se Pirlo rischia? No, zero. Il suo futuro è già stato deciso…”

TORINO - Fabrizio Maffei, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW sul momento della Juventus in Serie A: "Festino a casa di Dybala? È evidente che non si tratta di un comportamento da apprezzare: a volte i calciatori pensano di poter agire al di fuori delle regole ritenendo di essere superuomini e di appartenere ad una realtà a parte. Fanno delle sciocchezze e poi va aggiunto che sono giovani, non sempre seguiti, e che vivono lontano dagli affetti e dalle famiglie. Vivono in una sorta di bolla che fa credere loro di poter fare qualsiasi cosa. No, non funziona così, noi ci stiamo comportando secondo le regole e facendo sacrifici enormi e i calciatori sono privilegiati rispetto alla gente comune che aveva un lavoro che ora non ha più. Nulla di nuovo sotto il sole comunque, non è la prima volta e non sarà l'ultima, magari non di questo genere. Sono cambiati i tempi, alla Juve in passato prima di essere presentato alla stampa il giocatore veniva rasato e rivestito per poter essere da Juve. Ma quei tempi sono finiti, i giocatori oggi arrivano con la maglietta strappata perché fa parte della moda. E lo stile Juve si è adeguato ai tempi moderni. I giocatori possono esser controllati nei ritiri ma poi che fai? Tutto va ricondotto alla professionalità, termine che purtroppo è diventato senza contenuti".