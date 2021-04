Juve: da inizio pandemia 11 positivi al COVID

I bianconeri colpiti in molti reparti dal virus

"Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel."

Con la positività dei due centrali, Andrea Pirlo dovrà affrontare una settimana impegnativa con i soli Chiellini e De Ligt come centrali: Torino, Napoli e Genoa, queste le tre squadre che i bianconeri incontreranno e che diranno molto sulla parte finale della stagione. Bonucci e Demiral sono solo gli ultimi casi di positività al COVID in casa Juve: sono in tutto 11 i calciatori che da inizio anno hanno contratto il Coronavirus: Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur e appunto Demiral e Bonucci.

Intanto, con il rientro a Torino dei due, da Napoli sono state riportate notizie di un presunto ulteriore rinvio della partita, cosa esclusa dal direttore della ASL di Torino Calo Picco che ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi. Il festino dei tre calciatori bianconeri? Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili in queste situazioni".