Lotito: “Un calciatore mi ha detto: ‘Altro che Juve o Milan, meglio la Lazio'”

TORINO – Torna a parlare della Juventus anche Claudio Lotito. Il patron della Lazio, infatti, ha citato il club bianconero nel suo intervento in conferenza stampa al centro sportivo di Formello. Il numero uno della società biancoceleste, nella presentazione di Carolina Morace, nuova allenatrice della squadra femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni. Con le sue parole ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto da lui e dal suo staff per l’immagine del club.

Ecco, dunque, le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito: “Il nostro progetto è quello di rendere la società sempre più credibile anche a livello internazionale. Ci sono dei giocatori che, quando sono arrivati qui da noi, hanno fatto delle bellissime considerazioni. Queste mi hanno reso sempre più orgoglioso di essere il presidente della Lazio. Hanno detto che qui è impossibile non fare bene. Un calciatore mi ha detto: ‘Altro che Juve o Milan, meglio la Lazio, è di un altro livello‘.

Dovete vedere la nostra struttura e quella che è la nostra organizzazione, tutta per mettere i giocatori e lo staff nelle condizioni ottimali per rendere al 100%. Mediante questo tipo di supporto, a livello delle infrastrutture e a livello tecnico, cerchiamo di farli sentire bene e di trasmettere loro senso e orgoglio di appartenenza. Quando mi deciderò a mostrarvi il centro sportivo di Formello con una visita guidata, vi renderete conto che entrare qui è come entrare in un tempio. Questo luogo deve essere l’orgoglio della Lazio, per insegnare anche dei valori.

Avete visto Lazzari domenica, che davanti a tutti ha detto che quello su di lui non era rigore. Così fece anche Miro Klose qualche anno fa a Napoli. La Lazio vuole sempre cercare di vincere, ma vuole farlo senza prendere scorciatoie: vogliamo ottenere i nostri risultati con sacrificio e merito".