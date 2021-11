Locatelli: “Siamo uomini prima che giocatori. I tifosi ci hanno fatto vincere la partita”

Il centrocampista bianconero ha parlato al termine del match contro lo Zenit.

SULLA GARA - "Ci siamo detti che, più che giocatori forti, dobbiamo essere uomini forti. E oggi c'è stata la reazione degli uomini, delle persone che siamo, tanti bravi ragazzi che si stanno unendo tantissimo. Quindi bene così! Abbiamo giocato veramente bene e dobbiamo continuare su questa linea, prendendo fiducia e seguire quello che ci dice mister Allegri. E dare tutto come fatto stasera".

Quando in campionato giochiamo male, siamo i primi a sapere che dobbiamo dare qualcosa di più. E ora stiamo facendo tutto per questa maglia e per i tifosi che se lo meritano. Stasera ci hanno fatto vincere la partita. Poi chiaro che dobbiamo essere tutti pronti a sacrificarci e difendere, ma quando si gioca con giocatori forti accanto diventa tutto più facile".