Locatelli-Juve: siamo alla stretta finale

Il centrocampista del Sassuolo è sempre piu vicino alla Juve

redazionejuvenews

A distanza di una settimana del trionfo Azzurro a Wembley, gli eroi che hanno trasformato questo sogno in realtà si stanno godendo le loro meritate vacanze in compagnia delle loro mogli o compagne e perche no, qualche 'amico' Campione d'Europa al seguito, come fatto da Bonucci e Chiellini che, si trovano a trascorrere queste giornate di relax in Sardegna. Stesso discorso per Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti, anche loro tutti riuniti per condividere questi momenti di felicità. Ma mentre i protagonisti sono tutti in vacanza, i dirigenti delle rispettive squadre di club stanno lavorando duramente per tentare di completare le rose prima dell'inizio della nuova stagione.

In casa Juve, uno dei nomi che da tempo circola è quello di Manuel Locatelli, ma in queste ore starebbe prendendo sempre piu quota la possibilità di un ritorno di Miralem Pjanic sotto la Mole. Per quest'ultimo la pista sembra essere molto percorribile, soprattutto dopo che il Barcellona sembra averlo scaricato a costo zero per ammortizzare le spese salariali e pagare cosi l'ingaggio di Leo Messi. Il bosniaco piace tantissimo a Max Allegri, il quale farebbe carte false per rivederlo al servizio della Vecchia Signora, ma per arrivare a questo bisognerà trattare con il suo agente Fali Ramadani.

Diversa e ben avviata invece, la trattativa che porterà Manuel Locatelli in bianconero. Nella notte infatti, sono emersi ulteriori e positivi sviluppi, con le due parti che sembrano aver trovato un accordo di massima, dando il via cosi alla stretta decisiva e a quello che sarà l'ultimo capitolo, forse, di questa infinita telenovela di mercato. L'intesa dovrebbe essere arrivata sulla base di circa 30 milioni piu bonus che i bianconeri verseranno cash nelle casse del Sassuolo, piu il cartellino di Dragusin che, piace molto ai neroverdi. In attesa di ulteriori sviluppi, la sensazione è che il matrimonio Locatelli-Juve ' s'ha da fare'. E non è ancora tutto, poco fa l'annuncio improvviso: "Dopo Locatelli, ora Allegri vuole anche..." <<<