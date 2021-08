Locatelli finalmente alla Juve: “Il mio sogno da bambino, ora ci sono”

Ecco il primo post Instagram da bianconero del neo acquisto della Juventus, Manuel Locatelli: "Finalmente"

Dopo un'estenuante trattativa, finalmente Manuel Locatelli è approdato a Torino. L'ormai ex giocatore del Sassuolo ha completato le visite mediche di rito ed è da qualche ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Tutti contenti, dunque. E chi sembra essere il più contento tra tutti è proprio il centrocampista azzurro, che su Instagram ha espresso chiarissimamente tutta la sua gioia per essere arrivato alla Juve, il club che sognava fin dall'infanzia. Ecco le sue parole al miele per la Vecchia Signora: "Juve. Storia di un grande amore. Il mio sogno da bambino. Il desiderio che esprimevo al soffio di ogni candelina. Juve ci sono. Finalmente".